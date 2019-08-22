2019-08-22T14:43:35+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает о надвигающейся грозе

Анна СЕМИНА
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Гроза надвигается на Алтайский крайГроза надвигается на Алтайский крайФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае в четверг, 22 августа, ожидается резкое ухудшение погоды.

- Во второй половине дня 22-го и сутки 23 августа местами в предгорных районах ожидаются очень сильные дожди, грозы, град. Будьте внимательны и осторожны! Телефон МЧС: 101, 112, - говорится в экстренном смс-оповещении от лица Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, из-за обильных осадком в предгорных районах может отмечаться колебания уровней воды в притоках рек Чарыш, Ануй, Песчаная, Бия и Катунь. Помимо этого возможны локальные подтопления низменных участков. Если такая угроза действительно существует, специалисты рекомендуют создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей. Желательно закрыть вентиляцию, заготовить мостки и доски, собрать документы и вещи первой необходимости. В случае, если беда все же настигла – сообщить об этом в службу спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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