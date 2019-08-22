2019-08-22T10:27:23+03:00
Общество

Льготную ипотеку в Алтайском крае получили 94 семьи

Анна СЕМИНА
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С апреля по июль текущего года 94 семьи в Алтайском крае смогли воспользоваться льготной ипотекой. Ставка по ней составила всего 6% годовых.

- В том числе 34 семьи оформили дополнительное соглашение о рефинансировании в соответствии с действующим законодательством, - сообщают в Министерстве социальной защиты региона.

Напомним, президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию от 20 февраля озвучил, что вносятся изменения в предоставлении субсидий для семей по ипотеке с продленным льготным периодом. Он поручил ввести данную меру поддержки с начала 2019 года. Сейчас данные условия действуют в ряде банков, осуществляющих деятельность на территории региона.

Причем льготная ставка действует на протяжении всего срока кредитования. Принять участие в программе может семья, где воспитывается несколько детей и хотя бы один из них родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

- Если у членов семьи уже оформлена ипотека в банке, то в соответствии с условиями Программы заявители могут претендовать на новые условия и снизить процентную ставку до 6% годовых (при условии личного и имущественного страхования) на весь срок кредита, - отмечают в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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