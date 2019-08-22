2019-08-22T04:11:56+03:00
Общество

Строительство образовательных учреждений продолжается на Алтае

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае продолжается строительство учреждений образования.

Согласно озвученным накануне в правительстве региона планам, до 2025 года в крае будет построено и введено в эксплуатацию 59 объектов.

- Из них 19 - школы (общей мощностью 12 730 мест), 40 - пристройки (общей мощностью 11 025 мест), - сообщает пресс-центр правительства. - Это позволит создать дополнительно 23 755 учебных мест.

Помимо этого продолжается работа по организации дополнительных мест для ясельных групп. Так в настоящее время ведется строительство сразу десяти детских садов-яслей: в Первомайском районе, Барнауле (пять объектов), Бийске (два объекта), Камне-на-Оби, Новоалтайске.

Уже в скором будущем это позволит создать 2515 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 1100 мест для детей до трех лет.

- Наша работа должна сказаться на улучшении качества образовательного, воспитательного процесса. Это действительно очень важно, и это один из наших приоритетов в социально-экономическом развитии как страны, так и края, - отметил губернатор Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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