2019-08-20T15:31:37+03:00
Общество

В Барнауле временно закроют для проезда два перекрестка

Юлия ЕВГРАФОВА
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Ограничения будут действовать с 21 по 30 августа на трамвайном переезде на перекрестке проспекта Ленина и улицы Матросова. Это связано с ремонтом трамвайных путей, сообщают в мэрии Барнаула.

На это время изменится движение автобусов номер 6, 17, 24, 53. Оно будет организовано по временной схеме: проспект Ленина – разворот на пересечении проспекта Ленина с улицей Аносова – проспект Ленина – улица Матросова, дальше по маршрутам. Движение трамваев и троллейбусов останется без изменений.

Также с 22 часов 28 августа до 24 часов 5 сентября в районе пересечения улицы Профинтерна и проспекта Ленина начнут капитальный ремонт трамвайных путей. На этом участке временно перекроют проезд. Общественный транспорт будет ходить без изменений.

К слову, водителей просят быть внимательнее на дорогах и заранее планировать свой маршрут. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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