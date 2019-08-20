В Алтайском крае выросла среднемесячная зарплата в некоторых профессиях

СЕГОДНЯ 08:05 2019-08-20T08:45:49+03:00

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Средняя зарплата жителей Алтайского края за первые шесть месяцев 2019 года составила 26 580 тысяч рублей. Эти данные за январь - июнь опубликовал Алтайкрастат.

В сравнении с прошлым годом зарплата выросла на 8,8%. При этом средняя оплата труда в разных отраслях колеблется от 13 до 51 тысячи рублей. У большинства жителей Алтайского края так же наблюдается рост «получек».

Так с января по июнь 2019 года самая высокая зарплата зафиксирована у работников в сфере железнодорожного транспорта и грузовых перевозок - 51 256 рублей. На второй позиции по величине средней заработной платы находятся специалисты сферы финансирования и страхования. В среднем они получают 45 850 рублей. Третьими в списке стали работники, занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Их средняя зарплата - 42 877 рублей.

В рейтинге самых низких зарплат в регионе специалисты, занятые в производстве кожи и изделий из кожи – 13 201 рублей. На втором месте работники автомобильного и грузового транспорта и услуги по перевозкам. Их средний доход равен 16 764 рублей. На третьем месте работники почты и других курьерских служб. Средний доход у них - 17 109 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU