В Алтайском крае стали реже брать ипотеку

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-19T16:13:17+03:00

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За первые шесть месяцев этого года ипотечных кредитов выдали на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году сумма составила 14,6 млрд рублей. За полгода жители края получили 9,4 тысячи ИЖК, хотя в прошлом году за этот период получили на 1,9 тысяч больше.

Как сообщает «МК на Алтае», спрос на ипотечные кредиты понизился еще в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале этого года, так как условия ипотеки стали жестче и возросли процентные ставки. Во втором квартале этого года процентная ставка по ипотечному кредиту составляла 10,5% годовых, а в этом же периоде прошлого года – 9,7%.

Однако во втором квартале 2019 года почти половина опрошенных отделением Барнаул банков отметили рост спроса на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках. Банки начали снижать процентные ставки и во второй половине года ожидают увеличение спроса на ипотеку.

Качество кредитного портфеля в Алтайском крае – одно из самых лучших в Сибири: доля «просрочек» по ипотеке в регионе менее 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU