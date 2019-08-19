В Алтайском крае подросток погиб во время пожара
В Алтайском крае подросток погиб во время пожара, проводится проверка. В пятницу, 16 августа, загорелась мансарда на участке усадьбы в барнаульском поселке Лесной. После тушения пожара спасатели обнаружили тело 17-летнего подростка.
Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета по Алтайскому краю, уже проводится доследственная проверка по факту гибели юноши.
По предварительным данным следствия, парень приехал в гости к бабушке и днем находился в комнате отдыха, которая находится в мансарде здания. Далее произошел пожар, из которого юноша не смог спастись. Причиной возгорания могло стать замыкание электричества, из-за которого загорелся бытовой прибор.
В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU