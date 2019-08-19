2019-08-19T15:11:45+03:00
Звезды

В Алтайском крае прошел музыкальный фестиваль Because of The Beatles

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба краевой администрацииФото: пресс-служба краевой администрации
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В Алтайском крае состоялся шестой музыкальный фестиваль Because of The Beatles. Праздник музыки прошел на «Бирюзовой Катуни» в субботу, 17 августа. Фестиваль посетили туристы из центральной части России - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, а также жители Сибирского федерального округа - Кемерова, Новосибирска, Томска и Омска.

В этом году праздник музыки Because of The Beatles посвятили 50-летию знаменитого фестиваля Woodstock. Поэтому со сцены звучали не только песни ливерпульской четверки, но и хиты Джо Кокера, Джими Хендрикса, The Who, Jefferson Airplane и других участников «Вудстока».

На фестивале выступили более 10 групп - представители Киргизии и Республики Алтай, Москвы и Челябинска, Томска, Новосибирска и Барнаула. Хедлайнером стал ансамбль «Ариэль» Валерия Ярушина (Москва - Челябинск).

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, также гостям музыкального праздника предложили ответить на вопросы вудсток-викторины, рассказали в Туристском центре Алтайского края. Организаторы подготовили несколько ярких фотозон, в том числе версию знаменитого пешеходного перехода через Abbey Road.

ИСТОЧНИК KP.RU

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