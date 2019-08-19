2019-08-19T12:08:14+03:00
Общество

Все учебные заведения Барнаула готовы к учебному году

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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Все образовательные учреждения Барнаула готовы к учебному году. Об этом сообщил председатель комитета по образованию города Барнаула Андрей Муль на совещании с городскими службами сегодня, 19 августа.

В этом году в ходе подготовки образовательных организаций города к новому учебному году для проведения различных ремонтных работ из бюджета города выделено 119,5 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт – 80,2 млн рублей, текущий ремонт – 7 млн рублей, благоустройство – 10,8 млн рублей, на мероприятия по энергопрограмме – 21,5 млн рублей.

Основные ремонтные работы проводили, устраняя нарушения, которые выявили в процессе проверок разными надзорными организациями.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, особое внимание уделялось безопасности в образовательных учреждениях. Все они оснащены автоматическими пожарными сигнализациями и кнопками тревожной сигнализации. Во всех 256 заведениях ввели круглосуточный охранно-пропускной режим. Безопасностью занимаются как охранные предприятия, так и сотрудники учреждений(сторож, вахтер, дежурный администратор).

С 29 июля по 16 августа проходила приемка образовательных организаций к новому учебному году. В состав проверяющей комиссии входили представители комитета по образованию, МЧС и МВД, сотрудники отдела вневедомственной охраны, отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД, Барнаульской городской организации Общероссийского профсоюза образования, представители общественности, родительских комитетов, комиссии по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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