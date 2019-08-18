2019-08-18T11:51:33+03:00
Общество

В Алтайской библиотеке имени Шишкова рушат стены

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени В. Я. Шишкова начали ремонт третьего этажа. Ранее там полностью реконструировали первый этаж.

О начале глобальных ремонтных работ сообщается в Facebook на страничке читального дома.

- Мы начали глобальный ремонт 3 этажа. Пока будет немного громко. Зато потом будет круто! Как именно? Скоро покажем и расскажем, - говорится в посте.

В помещении сломали стены и потолок. Что будет дальше – обещают вскоре рассказать.

Напомним, ранее в библиотеке модернизировали первый этаж. Там оборудовали зону для проведения мероприятий и построили компьютерный комплекс для слабовидящих. Реконструкция библиотеки будет проводиться поэтапно в течение нескольких лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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