В Алтайском крае провели воздушный крестный ход

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-17T15:34:59+03:00

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В Алтайском крае в вертолете полетал барнаульский митрополит Сергий и протодиакон Владимир Черных. Воздушный крестный ход прошел 15 августа, его приурочили к пожароопасной ситуации в Сибири.

- По просьбе Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края был совершен воздушный крестный ход на вертолете с иконами Божией Матери "Живоносный Источник" и "Коробейниковская-Казанская", - сообщается на сайте алтайской митрополии.

С высоты птичьего полета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил нашу землю Честным Животворящим Крестом и окропил святой водой алтайские леса. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны.

Также в вертолете находился протодиакон Владимир Черных.

Напомним, в России все еще не потушили лесные пожары. Около трех миллионов гектаров все еще подвержены горению. Режим ЧС действует на территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и Бурятии.

ИСТОЧНИК KP.RU