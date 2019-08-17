Трассу в Республике Алтай расчистили от сошедшей лавины

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-17T14:30:58+03:00

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Движение по Чуйскому тракту уже восстановлено. Продолжаются работы на обочинах.

16 августа из-за схода селевых потоков размыло земляное полотно и обочину дороги, проезд был затруднен на нескольких участках. Самая сложная обстановка, с почти полностью заваленной дорогой наблюдалась в Онгудайском районе Республики Алтай. Рабочие расчистили трассу от камней и грязи, но работы все еще продолжаются.

На места были направлены восемь единиц спецтехники. Еще две бригады работали на участках в зоне подтопления. Они предотвращали разрушение дороги.

Как сообщили в пресс-службе УПРДОР «Алтай», на участках, где произошло размытие земляного полотна, работы будут идти и в выходные. По данным синоптиков дожди продолжатся, не исключены повторные сходы селей. Организовано дежурство, подрядные организации будут патрулировать Чуйский тракт круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU