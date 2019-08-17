В Барнауле стартует мясной фестиваль

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-17T10:24:18+03:00

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В субботу, 17 августа, на площади Ветеранов в краевой столице состоится семейный праздник «День мясного гурмана». В одном месте соберутся лучшие производители мясной продукции Алтайского края.

Гостей фестиваля накормят аппетитная продукцией от производителей региона. Все желающие смогут принять участие в конкурсах и получить памятные призы. На мероприятии организуют специальные зоны для развлечения детей.

На семейном празднике выступят и музыканты. Главным гостем фестиваля станет группа LIVE'N'DRIVE, которая исполняет различные кавер-версии популярных песен. Мероприятие стартует в 12.00 и продлится до 21.00. Проведение фестиваля становится традиционным — он проходит в регионе уже в 13-ый раз.

Также в субботу состоится праздник "Свое" на площади Сахарова. Гостям покажут т продукцию фермеров и производителей Алтайского края и всей России. На празднике выступят творческие коллективы, будет работать фото-зона.

ИСТОЧНИК KP.RU