В Бийске местные жители нашли свалку останков собак

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-17T08:23:14+03:00

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В Алтайском городе неподалеку от садоводства местные жители обнаружили несколько десятков останков собак.

О происшествии стало известно в соцсетях в паблике «Инцидент Бийск». Очевидцы сфотографировали скелеты и задались вопросом, откуда они появились. Бийчанка утверждает, что скелеты животных лежат в лесу недалеко от садоводства «Заря».

- Свалка собачьих трупов в лесу Сорокино (рядом с садоводством Заря) Почему трупы просто выброшены, а не захоронены? - задается вопросом Татьяна Карпова.

Очевидцы насчитали около 40 скелетов животных. Жители города крайне обеспокоены фактом находки. Бийчане предполагают, что скелеты могли быть выброшены одним из приютов, который должным образом не ухаживал за собаками. На данный момент официальной информации о трупах животных нет.

ИСТОЧНИК KP.RU