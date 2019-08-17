2019-08-17T08:01:14+03:00
Общество

За неделю в Алтайском крае клещи покусали больше 100 человек

БОРЗОВ Денис
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Опасность клещейОпасность клещейФото: Алексей БУЛАТОВ
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За неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадало 125 жителей региона. С начала сезона в поликлиники края обратились больше 10 тысяч человек. Всем введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

Клещевой энцефалит подтвердили у 21 жителя края, в том числе у 5-х детей в возрасте до 14 лет. Больных с тяжелой формой заболевания на сегодняшний день не зарегистрировано. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю, специалисты напоминают, что при выезде на природу нужно соблюдать меры безопасности - необходимо одеться так, чтобы клещ не мог попасть под одежду; брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты).

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медпомощью в травмпункты медучреждений, чтобы узнать, нужно ли вводить иммуноглобулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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