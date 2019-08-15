2019-08-15T16:37:22+03:00
Общество

Водный "внедорожник" будет перевозить пассажиров в Камне-на-Оби

САПОЖКОВА Александра
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"Пегас""Пегас"Фото: Каменские известия
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В Камне-на-Оби закупили судно на воздушной подушке «Пегас 5».

Этот «внедорожник» в мире маломерного судоходства универсален для любых климатических условий, легко проходит по болоту, льду, ледовой крошке. Водная машина способна вместить пять человек.

- Существует проблема - отсутствие нормального сообщения правобережной части Каменского района с "большой" землей в демисезон. В автопарке района есть подобное судно, но оно только для экстренных случаев. А новый "Пегас" будет перевозить пассажиров в частном порядке, - сообщают "Каменские известия".

Тестовый запуск судна состоялся 13 августа. Средства на покупку выделили из краевого бюджета по инициативе губернатора Виктора Томенко. Сейчас готовят тендер для определения перевозчика. Вероятно, судно будет курсировать уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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