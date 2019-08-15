Улицу Мамонтова начали ремонтировать в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-15T16:34:58+03:00

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В Барнауле приступили к ремонту участки дороги по ул. Мамонтова - от строения №141 до проезда Канатного. Протяженность участка составляет 1280 метров.

Дорожники проведут стандартные работы: фрезеровку старого покрытия, укладку нового асфальтобетона, установку бортового камня и поребрика, регулировку люков колодцев. А также на улице обустроят тротуары, выложат тактильные плиты, укрепят обочины щебнем, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Для устранения проблемы с водоотведением решено выполнить устройство водопропускных труб.

В связи с этим до 27 августа будет полностью закрыто движение от дома №299 по ул. Мамонтова до ул. Фомина.

В пресс-центре администрации Барнаула сообщили, что стоимость работ составит около 19 млн рублей. Их выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU