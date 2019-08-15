2019-08-15T11:04:22+03:00
Общество

В Алтайском крае достраивают мост для сообщения с Казахстаном

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба краевой администрацииФото: пресс-служба краевой администрации
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В Алтайском крае достраивают мост через реку Поперечная в Поспелихинском районе. Его сдадут в эксплуатацию к концу августа. К работам привлекли бригаду бойцов стройотряда для ускорения процесса.

- Мы ежегодно привлекаем строительные отряды для работы на наших объектах, это позволяет передать опыт и знания, а также воспитать следующее поколение дорожников. Все ребята к нам приходят подготовленные, так как учатся в основном на строительном факультете Алтайского государственного технического университета, - поясняет начальник Алтайавтодора Василий Мотуз.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, стоимость моста превышает 270 миллионов рублей. Подрядчик начал работы в августе прошлого года, на сегодняшний день они практически завершены, движение открыто для всех видов транспорта. Это направление является крайне важным для сообщения между Россией и Казахстаном, а также для нескольких районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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