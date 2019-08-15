В Барнауле на ул Мамонтова ремонтируют дорогу без ограничения движения

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-15T10:57:22+03:00

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В Барнауле на Мамонтова продолжается ремонт дороги без ограничения движения транспорта. С 12 августа здесь начались работы по ремонту проезжей части в рамках нацпроекта БКАД.

Рабочие проводят фрезерование покрытия, восстановление основания дорожной одежды, установку бортового камня, устройство слоя покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин щебнем, устройство поребриков, устройство слоя покрытия тротуаров из асфальтобетона, устройство водопропускных труб под тротуаром, благоустройство.

С 14 до 27 августа должно быть ограничено движение всех видов транспорта по ул. Мамонтова - от дома №299 до ул. Фомина, однако по участку все еще можно проехать.

Объезд для транспорта после перекрытия дороги будет осуществляться по пр. Красноармейскому – ул. Гоголя – ул. Челюскинцев, жители близлежащих домов смогут проезжать по ул. Фомина и ул. Правый Берег пруда.

Пробки на Мамонтова Фото: Олеся Евсюкова

ИСТОЧНИК KP.RU