Бийчанин обокрал машину скорой помощи
Молодой бийчанин украл дорогостоящее медицинское оборудование из машины скорой помощи.
На днях на станцию скорой помощи поступил звонок. Оператору сообщили, что молодому человеку стало плохо.
- Осмотрев пациента на месте, врачи решили доставить его в медицинское учреждение, - сообщает сайт издания «Бийский рабочий».
Позже врачи скорой расскажут полицейским, что пациент как-то подозрительно себя вел: все время перемещался по салону, а когда машина приехала на территорию второй городской больницы, он сказал, что у него все прошло, ничего не болит, и просто убежал. Впоследствии выяснилось, что молодой человек украл кардиограф. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.
Задержать подозреваемого не составит труда. Его имя известно. В дальнейшем его привлекут к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU