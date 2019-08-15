2019-08-15T10:50:42+03:00
Происшествия

Бийчанин обокрал машину скорой помощи

Анна СЕМИНА
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Ущерб от кражи оборудования составил 45 тысяч рублейУщерб от кражи оборудования составил 45 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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Молодой бийчанин украл дорогостоящее медицинское оборудование из машины скорой помощи.

На днях на станцию скорой помощи поступил звонок. Оператору сообщили, что молодому человеку стало плохо.

- Осмотрев пациента на месте, врачи решили доставить его в медицинское учреждение, - сообщает сайт издания «Бийский рабочий».

Позже врачи скорой расскажут полицейским, что пациент как-то подозрительно себя вел: все время перемещался по салону, а когда машина приехала на территорию второй городской больницы, он сказал, что у него все прошло, ничего не болит, и просто убежал. Впоследствии выяснилось, что молодой человек украл кардиограф. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Задержать подозреваемого не составит труда. Его имя известно. В дальнейшем его привлекут к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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