Нетрезвый барнаулец попытался убить двух своих гостей

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-15T08:28:24+03:00

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Мужчина из Барнаула в нетрезвом состоянии едва не убил двух своих гостей. 45-летний горожанин лишил жизни друга и чуть не зарезал его девушку.

Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета по Алтайскому краю, в марте 2018 года к осужденному, который живет в частном доме, пришел друг со своей знакомой. Вместе они выпили и женщина стала вести себя некорректно, что разозлило хозяина. Он взял нож и дважды ударил ее в грудь и живот. Его друг решил заступиться за женщину, но мужчина начал наносить ему удары ножом. Девушка в это время успела выползти из дома через открытое окно, чем спасла себе жизнь. Второй же гость от 15 ножевых ранений скончался на месте происшествия.

Хозяин дома во время следствия вины не признавал и утверждал, что ничего не помнит и не хотел убивать своих гостей. Но следствие доказало обратное. Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU