2019-08-15T06:24:29+03:00
Общество

Всероссийский танцевальный фестиваль от телеканала ТНТ пройдет в Барнауле

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: пресс-службы ТНТФото: пресс-службы ТНТ
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В день старта нового сезона «ТАНЦЫ» на ТНТ, 24 августа, будет запущен Всероссийский танцевальный фестиваль – масштабная гонка движений, музыки и самых искренних эмоций. В нем примут участие больше 20 городов, в том числе и Барнаул.

Так 24 августа в Барнауле будет организована брендированная локации со сценой и секундомером, где пройдет танцевальная гонка. Она разместится на площади Сахарова около театра Драмы. Цель – доказать, что именно Барнаул достоин звания танцевальной столицы.

Также для исполнения танца города к нам присоединится наш наставник – участница шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Александра Смирнова.

Фото: пресс-службы ТНТ

Фото: пресс-службы ТНТ

- Вместе мы по онлайн-трансляции выйдем на связь с московской студией ТНТ и представим танец, который готовили педагоги лучших школ и студий Барнаула, - сообщает пресс-служба ТНТ.

В 12:00 начнется всероссийская танцевальная гонка, в которой могут поучаствовать как профессионалы, так и любители. Победителем в ней станет город, жители которого будут непрерывно находиться в движении. Город-победитель будет определён с помощью секундомера – он зафиксирует время, которое участники проведут на сцене в танце. Дополнительно поддержать Барнаул можно, выложив в день фестиваля, в инстаграм свой танец с хештегом #ТАНЦЫТНТБАРНАУЛ – каждое видео принесет баллы.

Кстати, дополнительные баллы барнаульцы смогут получить и от гостей студии – топовых звезд ТНТ, которые будут оценивать, и комментировать танцы городов по видеосвязи.

Мероприятие завершиться в 20 часов, а уже в 21-00 можно будет посмотреть первый выпуск нового сезона шоу «ТАНЦЫ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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