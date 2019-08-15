Всероссийский танцевальный фестиваль от телеканала ТНТ пройдет в Барнауле
В день старта нового сезона «ТАНЦЫ» на ТНТ, 24 августа, будет запущен Всероссийский танцевальный фестиваль – масштабная гонка движений, музыки и самых искренних эмоций. В нем примут участие больше 20 городов, в том числе и Барнаул.
Так 24 августа в Барнауле будет организована брендированная локации со сценой и секундомером, где пройдет танцевальная гонка. Она разместится на площади Сахарова около театра Драмы. Цель – доказать, что именно Барнаул достоин звания танцевальной столицы.
Также для исполнения танца города к нам присоединится наш наставник – участница шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Александра Смирнова.
Фото: пресс-службы ТНТ
- Вместе мы по онлайн-трансляции выйдем на связь с московской студией ТНТ и представим танец, который готовили педагоги лучших школ и студий Барнаула, - сообщает пресс-служба ТНТ.
В 12:00 начнется всероссийская танцевальная гонка, в которой могут поучаствовать как профессионалы, так и любители. Победителем в ней станет город, жители которого будут непрерывно находиться в движении. Город-победитель будет определён с помощью секундомера – он зафиксирует время, которое участники проведут на сцене в танце. Дополнительно поддержать Барнаул можно, выложив в день фестиваля, в инстаграм свой танец с хештегом #ТАНЦЫТНТБАРНАУЛ – каждое видео принесет баллы.
Кстати, дополнительные баллы барнаульцы смогут получить и от гостей студии – топовых звезд ТНТ, которые будут оценивать, и комментировать танцы городов по видеосвязи.
Мероприятие завершиться в 20 часов, а уже в 21-00 можно будет посмотреть первый выпуск нового сезона шоу «ТАНЦЫ».
ИСТОЧНИК KP.RU