2019-08-15T04:28:13+03:00
Общество

В барнаульском аэропорту проходят фотосесси самолетов

САПОЖКОВА Александра
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СамолетСамолетФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский аэропорт им. Титова в преддверии Дня Воздушного флота (18 августа) проводит споттинги - иными словами, фотосессии самолетов.

Фотографы смогут запечатлеть зону стоянки, процесс обслуживания воздушных судов, взлеты и посадки, перрон с самолетами с диспетчерской вышки. В фотосессиях участвуют судна Аэрофлота, КрасАвиа, ИрАэро, СиЛа, Азур Эйр, Уральских Авиалиний, Сибири, ЮВТ АЭРО, рассказали в аэропорту.

Отметим, что спотиннг проводят, предварительно регистрируя участников. Любитель авиационной фотографии должен заранее оформить заявку и сбросить скан паспорта. При этом количество участников ограничено, а их возраст должен превышать 18 лет. Без официального разрешения и регистрации фотосъемка в аэропорту запрещена.

Первый летний споттинг состоялся 13 августа, второй проходит 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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