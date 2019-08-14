Строительство первого пешеходного фонтана в Барнауле обойдется в 22,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-14T16:20:39+03:00

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На строительство первого пешеходного фонтана в Барнауле направят 22,5 миллиона рублей. Он расположится в сквере на улице Панфиловцев, 22.

Фонтан будет построен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Порядка 8,5 тысячи барнаульцев отдали голоса за этот объект. Здесь уложат плитку, заменят бордюр, высадят более 20 деревьев, установят игровые и спортивные комплексы, урны, скамейки. Изюминкой сквера станет пешеходный фонтан. Старый уже демонтировали. У фонтана пешеходной (или как ее еще называют сухой или тротуарной) конфигурации будет отсутствовать чаша. Благодаря чему создастся впечатление, что водные струи бьют из-под земли, - отметил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом году на благоустройство общественных территорий из федерального, краевого и городского бюджетов выделено порядка 108 млн рублей. Работы в сквере проводит Барнаульское дорожно-строительное управление №4.

- Фонтаны такого типа безопасны, их можно назвать антивандальными, так как доступ к оборудованию имеют только обслуживающие специалисты. Водную картину сформируют 26 струй, это будет способствовать очищению воздуха и насыщению его кислородом. Необычный фонтан с подсветкой быстро станет центром притяжения барнаульцев и гостей столицы, местом отдыха и развлечения детей, - рассказал заместитель директора предприятия Иван Соснин.

Закончить реконструкцию фонтана планируют в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU