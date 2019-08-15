Киберфестиваль Altay Cup пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-15T06:33:19+03:00

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Более 300 человек приняли участие в онлайн отборочном турнире по киберспорту Altay Cup.

Уже третий год турнир проходит при организационной и финансовой поддержке депутата Государственной Думы РФ от Алтайского края Александра Прокопьева. В соревнованиях принимали участие спортсмены со всей Сибири. Они сражались за победу в командном турнире по Dota2,. После подведения результатов были определены финалисты. А в предстоящее воскресенье пройдет отбор в дисциплине CS:GO. Затем сильнейшие начнут подготовку к финалу.

Мы поговорили с Александром Сергеевичем Прокопьевым о турнире и будущем киберспорта.

— Александр Сергеевич, это уже третий турнир по компьютерному спорту, который вы организуете. Скажите, чем отличается этот турнир от двух предыдущих?

— Первые два турнира мы проводили в Бийске. Они были хорошо приняты в среде киберспортсменов, к нам приезжали игроки из других городов Алтайского края и даже из других регионов. Однако это были камерные мероприятия. В этом году я принял решение о проведении большого киберфестиваля, в рамках которого и пройдет финал Altay Cup 2019.

— То есть кроме соревнований будет еще развлекательная программа?

— Да, для гостей предусмотрены конкурсы, подарки, зоны виртуальной реальности, конкурс косплея и тематическая фотозона. И, конечно же, финал соревнований! Мне бы хотелось, чтобы пришла не только молодежь, которая в теме. Буду рад видеть и более взрослую публику, чтобы показать, как выглядит современный киберспорт и культура, которая формируется вокруг него.

Александр Прокопьев

— Думаете, им это будет интересно?

— Знаете, не обязательно разбираться во всех киберспортивных дисциплинах, кое-что можно понять интуитивно. Мне хотелось бы показать, что это спорт с большим будущим. Хорошо, если талантливым ребятам родители не будут запрещать играть, но наоборот поддержат и помогут рационально распределять свое время между тренировками и учебой. В киберспорте сейчас востребованы не только сильные игроки, но и тренеры, менеджеры, комментаторы и другие профессии. Иногда важен не опыт игры, а понимание тонкостей и большое желание развиваться в этой сфере.

— Почему вы так верите в киберспорт?

— Это не вера, это свершившийся факт. Аудитория уже сегодня исчисляется миллионами, есть профессиональные команды и лиги, появились крупные спонсоры. Молодые люди взрослеют и из игроков становятся болельщиками, поэтому с каждым годом киберспорт будет только прибавлять.

— У российских киберспортсменов хорошие шансы на мировой арене?

— Конечно! Посмотрите, например, на Virtus.pro и Winstrike. Это команды мирового уровня.

— А как вы оцениваете уровень киберспортсменов в Алтайском крае?

— В регионах, к сожалению, ситуация непростая, и Алтайский край не исключение. Есть большой разрыв между командами первого эшелона и начинающими киберспортсменами, и нет понятного трека развития. Именно поэтому я и решил устраивать открытые турниры, чтобы поддержать наших ребят, дать им возможность заявить о себе и получить опыт участия в серьезных соревнованиях.

— Но в вашем турнире принимают участие игроки почти со всей Сибири, не только из Алтайского края.

— Чем шире география, тем выше конкуренция. Я считаю это необходимым условием развития наших киберспортсменов. Мне хочется, чтобы у них была мотивация всё время повышать планку и добиваться новых побед не только на уровне Сибири.

8 сентября в ДК города Барнаула состоится киберфестиваль Altay Cup. Начало в 12 часов. Вход для свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU