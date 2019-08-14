В Барнауле на месяц перекроют участок улицы Папанинцев

СЕГОДНЯ 05:03 2019-08-14T05:03:05+03:00

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С 16 августа по 16 сентября на участке улицы Папанинцев в Барнауле будут ремонтировать тепловой пункт. Движение транспорта на это время ограничат, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, с 9:00 16 августа до 20:00 16 сентября будет закрыто движение по улице Папанинцев в районе дома №205. Кроме того, до 15 августа остается перекрытой проезжая часть улицы Папанинцев в районе жилых домов №168а, 170а.

Движение маршрутки №41 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина – ул.Партизанская – ул.Челюскинцев, в обратном направлении: ул.Челюскинцев – ул.Партизанская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту.

Водителей просят быть внимательными на указанных участках и выбирать заранее маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU