2019-08-14T04:45:03+03:00
Происшествия

Директор алтайской фирмы по-крупному задолжал налоговикам

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Директор фирмы в Алтайском крае предстанет перед судом по обвинению в неуплате налога в крупном размере. Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, мужчина возглавляет компанию по производству строительных, отделочных работ, оптовой торговле лесоматериалом, строительным материалом и санитарно-техническим оборудованием. В период 2015-2017 годов организация применяла общий режим налогообложения (НДС). Предприниматель, чтобы не платить налоги, решил включить в декларацию ложную информацию. Для этого он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставленных товаров в компанию. Так, директор фирмы не уплатил в бюджет около 6 млн рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия он признал вину в полном объеме. На имущество обвиняемого был наложен арест. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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