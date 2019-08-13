Виктор Томенко недоволен ценами на авиабилеты в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-13T09:27:52+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказал недовольства по поводу цен на авиабилеты в Барнауле.

По его словам, которые приводит сайт vesti22.tv, сам губернатор тоже пользуется услугами барнаульского аэропорта и тоже, как и многие обычные люди, недоволен ценами на билеты. Поэтому порой, чтобы как-то сократить расходы, он летает из Новосибирска. Причину Томенко видит в том, что спрос на авиаперевозки превышает возможности воздушной гавани Барнаула.

– Дефицит рождает повышенный спрос. Спрос рождает предложение, которое не может быть реализовано из-за мощностей аэропорта, а значит, это предложение начинает пухнуть в цене. Я вынужден летать бизнес-классом, поскольку, если руководство края полетит экономическим, то возникнут вопросы, что у нас такое происходит. Шучу. Но в принципе: туда-обратно мне надо было срочно слетать – под 200 тысяч билет. Я говорю: «Полетели экономом!» Ну, или в лучшем случае сели бы, доехали до Новосибирска и улетели бы в три-четыре раза дешевле, - говорит губернатор.

Кстати, в настоящее время ведутся переговоры между собственниками о реконструкции аэропорта. В скором времени инвестиционный проект будет представлен общественности и депутатам краевого парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU