2019-08-13T06:29:47+03:00
Общество

«Великолепная природа»: Олега Газманова поразил Горно-Алтайск

Юлия ЕВГРАФОВА
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Скриншот фото из инстаграма певцаСкриншот фото из инстаграма певца
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Красотой Горно-Алтайска восхитился известный российский певец Олег Газманов. На днях он спел там для сибиряков.

С 10 по 11 августа в Горно-Алтайске прошел гастрономический фестиваль «Мать Земля. Алтай 2019». Завершилось столь веселое мероприятие концертом известного певца Олега Газманова. В этот день на центральной площади Горно-Алтайска собралось около 12 тысяч гостей и жителей региона, сообщают «Новости Горного Алтая».

Так для сибиряков Газманов исполнил свои известные хиты - «Морячка», «Ясные дни», «Сделан в СССР», «Офицеры», «Есаул». Своими впечатлениями от концерта певец поделился на своей странице в инстаграм.

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Выступление Олега Газманова в Горно Алтайске
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- Горно-Алтайск Спасибо всем кто пришёл. Прекрасная погода. Великолепная природа. У всех отличное настроение, - написал Олег Газманов.

К слову, за отличное выступление жители региона также горячо благодарили популярного исполнителя.

- Вам спасибо, что приехали в наш город. Прекрасное выступление!!!! Приезжайте ещё, будем рады видеть вас, - ответила в комментариях Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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