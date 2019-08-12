2019-08-12T10:59:48+03:00
Общество

В честь 133-летия парка «Центральный» барнаульцам накроют стол на 1000 персон

Юлия ЕВГРАФОВА
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Уже на этой неделе, 17 августа, барнаульскому парку «Центральный» исполнится 133 года. В честь этого, жителей краевой столицы приглашают на масштабное чаепитие, сообщают в пресс-службе городской администрации.

На праздничном мероприятии для гостей и жителей Барнаула накроют чайный стол на 1000 персон. Организаторы обещают вкусный чай и сушки с вареньем. Также в этот день будут организованы различные мастер-классы, игры.

Так в 12-00 всех гостей ждет клоун пати с играми и фокусами. Также жители и гости краевой столицы с 12 до 15 часов смогут поучаствовать в квесте «В поисках рецепта здоровья в аптекарском саду». Сбор участников у фонтана. А в 12, 13, 14 и 15 часов состоятся интеллектуально-развлекательные игры «Биг Квиз».

К слову, в час дня умный, красивый и в меру упитанный Карлсон приглашает маленьких и больших барнаульцев пошалить на празднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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