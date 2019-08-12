На улице Ползунова в Барнауле нашли пять скелетов

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-12T07:57:46+03:00

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В Барнауле на улице Ползунова снова приостановили строительные работы для проведения археологических раскопок. Только за 9 августа на этом месте обнаружили пять скелетов, пишет «Амител».

По словам старшего научного сотрудника музея «Город» Дмитрия Калашникова, исторически важных находок было не так много. Так на месте строительных работ по прокладке ливневой канализации на Ползунова нашли несколько нательных листов, медальонов и следы крестов на костях (медный сплав плохо сохраняется в сырости).

- Вместе с земляными работами мы проводим археологическое исследование. Убираем захоронения. Находки, какие есть, фиксируем. Потом будет проведена их камеральная обработка, описание, и они будут сданы в музей, -сказал Калашников.

Научный сотрудник также отметил, что в этом месте захоронений много. Только 9 августа нашли пять скелетов. Виной всему организация строительства в довоенное время. Тогда без проведения археологических работ территорию, на месте которой раньше было кладбище, просто застроили.

ИСТОЧНИК KP.RU