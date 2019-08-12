2019-08-12T04:09:36+03:00
Звезды

Барнаульцы поделились впечатлениями от фестиваля "Парк-рок"-2019

САПОЖКОВА Александра
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11 августа в барнаульском парке спорта Смертина прошел ежегодный летний фестиваль "Парк рок"-2019.

На сцене собрались алтайские музыканты, которые исполнили музыку разных поколений. Впечатлениями от фестиваля зрители поделились в паблике "Барнаул 22":

- Круто выступили! Жаль, что в Барнауле у них есть возможность сейчас выступать только в формате вот таких сборных концертов, ибо под сольный концерт площадок нет особо... Я уж соскучился по ним! И снова осознал, что живой бас им пошёл на пользу - мощнее зазвучали, мне нравится.

- Я был там атмосфера супер, фестиваль хорош!

- Как всегда, супер-супер-супер гуд!

Некоторые отметили, что и в прошлом году мероприятие прошло на хорошем уровне.

Впрочем, не все оставили позитивные комментарии. Горожане отметили, что жителям близлежащих домов, скорее всего, пришлось несладко от громкой музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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