Барнаульцы поделились впечатлениями от фестиваля "Парк-рок"-2019
11 августа в барнаульском парке спорта Смертина прошел ежегодный летний фестиваль "Парк рок"-2019.
На сцене собрались алтайские музыканты, которые исполнили музыку разных поколений. Впечатлениями от фестиваля зрители поделились в паблике "Барнаул 22":
- Круто выступили! Жаль, что в Барнауле у них есть возможность сейчас выступать только в формате вот таких сборных концертов, ибо под сольный концерт площадок нет особо... Я уж соскучился по ним! И снова осознал, что живой бас им пошёл на пользу - мощнее зазвучали, мне нравится.
- Я был там атмосфера супер, фестиваль хорош!
- Как всегда, супер-супер-супер гуд!
Некоторые отметили, что и в прошлом году мероприятие прошло на хорошем уровне.
Впрочем, не все оставили позитивные комментарии. Горожане отметили, что жителям близлежащих домов, скорее всего, пришлось несладко от громкой музыки.
ИСТОЧНИК KP.RU