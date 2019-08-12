2019-08-12T03:48:37+03:00
Общество

В Алейске проведут благоустройство за счет краевого бюджета

Анна СЕМИНА
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Алейску Алтайского края выделят субсидии из регионального бюджета на благоустройство города и в частности, переулка Ульяновского.

Здесь отремонтируют тротуар и высадят деревья. Также контрактом предусмотрены услуги по посадке деревьев, корчеванию пней, санитарной и формовой обрезке кустов, замене уличного освещения.

- В настоящее время специалисты благоустраивают пешеходную зону части переулка Ульяновского (в границах улиц Октябрьской и Сердюка), - пишет газета «Маяк труда».

Заказчиком работ выступает городской комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре.

Уже предстоящей осенью в городе также высадят более 300 деревьев. Это будут пирамидальные тополи, березы, рябины, ивы и яблони. В эти же дни специалисты вырезают сухие ветки и спиливают старые деревья. После этого будет сделана разметки и начнется посадка новых растений.

- Такие работы пройдут на улицах имени В. Олешко, Сердюка, Первомайской, Советской, переулках Ульяновском, Парковом, Гаврилина, Банковском, - также добавляет источник.

Что касается работы с освещением, то это будет точечная замена источников. Так в планах администрации заменить восемь километров проводов, 24 опоры и 198 светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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