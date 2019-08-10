2019-08-10T12:10:07+03:00
Происшествия

Более 12 млн рублей налога недоплатил в казну предприниматель из Алтайского края

Анна СЕМИНА
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За два года долг по налогам составил более 12 млн рублейЗа два года долг по налогам составил более 12 млн рублейФото: Анна СЕМИНА
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Директор одного алтайского ООО обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Его долг превышает 12 миллионов рублей.

Следствие установило, что основным видом деятельности организации является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

- В период 2017-2018 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость, - добавляют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Однако для того чтобы не платить налоги, руководитель придумал вносить в налоговые декларации ложные сведения. В итоге он недоплатить в бюджет более 12 миллионов рублей, что является крупным размером.

Было возбуждено уголовное дело. Во время предварительного следствия директор ООО свою вину не признал.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Между тем, наложен арест на имущество обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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