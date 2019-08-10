Более 12 млн рублей налога недоплатил в казну предприниматель из Алтайского края
Директор одного алтайского ООО обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Его долг превышает 12 миллионов рублей.
Следствие установило, что основным видом деятельности организации является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
- В период 2017-2018 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость, - добавляют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Однако для того чтобы не платить налоги, руководитель придумал вносить в налоговые декларации ложные сведения. В итоге он недоплатить в бюджет более 12 миллионов рублей, что является крупным размером.
Было возбуждено уголовное дело. Во время предварительного следствия директор ООО свою вину не признал.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Между тем, наложен арест на имущество обвиняемого.
ИСТОЧНИК KP.RU