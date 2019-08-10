2019-08-10T05:50:50+03:00
Общество

Жителям Алтайского края предлагают посадить лес

Анна СЕМИНА
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Акция по посадке леса пройдет осеньюАкция по посадке леса пройдет осеньюФото: Анна СЕМИНА
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Жителей Алтайского края приглашают принять участие в акции «Живи, лес!» и посадить деревья.

Задача сохранения лесных массивов закреплена в национальном проекте «Экология». Главная цель – увеличение площади лесов. При этом под посадку выбираются выгоревшие и вырубленные ранее участки, а также места, пострадавшие от насекомых-вредителей.

- Традиционная акция «Живи, лес!» отлично вписывается в эту национальную идею. Повсеместно в крае до самой поздней осени лесники и неравнодушные граждане объединяют усилия. Все вместе выходят на природу, чтобы убрать мусор, посадить дерево, заготовить семена лесных растений, облагородить лесную или парковую территорию, - говорят в региональном минприроды.

Посадка леса запланирована на осень. Она пройдет на площади 1,2 тысяч гектар. Там будут высажены более трех миллионов штук молодых хвойных и лиственных деревьев. При этом сами жители края могут предложить участки леса для очистки их от мусора.

Подробную информацию о дате, времени и месте проведения акции можно узнать по месту жительства в лесничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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