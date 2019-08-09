2019-08-09T16:29:59+03:00
Общество

На Чуйском тракте изменилась схема движения через реку Чумыш

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Комментарии: comments1
Временная схема движенияВременная схема движенияФото: УПРДОР «Алтай»
Изменить размер текста:

С 9 августа изменилась схема движения через Чумыш на Чуйском тракте в Тальменском районе.

В управлении автодорог "Алтай" сообщили, что старый мост закрыли для проезда, а движение по новому мосту открыто по двум полосам из четырех.

- Чтобы попасть в Тальменку, нужно проехать по новому мосту в сторону Новосибирска до развязки, повернуть налево и ехать в обратном направлении, - поясняют дорожники.

На этом участке имеются разметка и соответствующие знаки.

Отмечается, что старый мост сейчас начнут демонтировать. А строительство нового входит в завершающую стадию: идут работы по устройству покрытия, устанавливают шумозащитные экраны и барьерное ограждение, укрепляют откосы. Новый мост запроектирован под четыре полосы движения, длиной 305 погонных метров. Ввести в эксплуатацию его планируют до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле планируют создать группу по работе с генпланом
Лучшая молодая семья России живет на Алтае
Алтайского полицейского в отделе обматерил нарушитель
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Тепло и дождичек: какая погода будет в Алтайском крае на выходных
Мэрия Барнаула отдаст католикам историческое здание аптеки
Барнаульцам покажут ночные светила в честь земляка Германа Титова
Второй иностранный стал обязательным в Алтайском крае
Заринские школьники украли шуруповерт через стену
В алтайском селе Боровиха готовятся к строительству новой школы
В Барнауле ограничат движение транспорта из-за ремонта трамвайных путей
В Барнауле пройдут соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
АлтГТУ заполнил все бюджетные места по образовательным программам бакалавриата и специалитета
Через яйцо человек может получить опасные инфекции
Новый вид паука-волка обнаружили в заповеднике на Алтае
По Змеиногорскому тракту в Барнауле разливается озеро
На Алтай шел пожар из Казахстана
В Барнауле подрались пассажиры автобуса
Детеныш яванской макаки родился в барнаульском зоопарке
Сергей Дугин провел приемку отремонтированных дорог в Барнауле
Около 30 тысяч детей в 2019 году пойдут в первый класс в Алтайском крае