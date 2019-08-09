На Чуйском тракте изменилась схема движения через реку Чумыш

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-09T16:29:59+03:00

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С 9 августа изменилась схема движения через Чумыш на Чуйском тракте в Тальменском районе.

В управлении автодорог "Алтай" сообщили, что старый мост закрыли для проезда, а движение по новому мосту открыто по двум полосам из четырех.

- Чтобы попасть в Тальменку, нужно проехать по новому мосту в сторону Новосибирска до развязки, повернуть налево и ехать в обратном направлении, - поясняют дорожники.

На этом участке имеются разметка и соответствующие знаки.

Отмечается, что старый мост сейчас начнут демонтировать. А строительство нового входит в завершающую стадию: идут работы по устройству покрытия, устанавливают шумозащитные экраны и барьерное ограждение, укрепляют откосы. Новый мост запроектирован под четыре полосы движения, длиной 305 погонных метров. Ввести в эксплуатацию его планируют до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU