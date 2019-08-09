Мэрия Барнаула отдаст католикам историческое здание аптеки

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-09T12:55:18+03:00

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Муниципальная «Аптека №1» съедет из здания на проспекте Ленина, 44 в Барнауле до конца 2019 года, сообщает "Банкфакс". В начале XX века там располагался католический костел, и его решили передать городским католикам. В пресс-службе мэрии Барнаула уточнили, что аптека переедет в здание по соседству.

Согласно мировому соглашению, заключенному администрацией города с религиозной организацией «Приход Христа Царя Вселенной Римско-католической церкви Барнаула», здание должны передать католикам в декабре.

До революции в здании находился городской костел с уникальной архитектурой. План передачи был одобрен еще в 2013 году, и католики даже подготовили проект реставрации, согласно которому объект мог бы стать украшением Барнаула, но в последний момент планы чиновников изменились, и христиане получили отказ. Теперь появилась надежда на то, что храм восстановят в виде, максимально близком к его первоначальному состоянию.

Около двух лет назад городские чиновники решили соорудить альпийскую горку и небольшой сквер рядом со зданием и потревожили захоронения, которые существуют на этом месте как минимум с начала ХХ века. По изначальному плану католиков, здесь должен был появиться зеленый уголок с лавочками, где горожане могли бы отдохнуть и предаться размышлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU