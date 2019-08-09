В алтайском селе Боровиха готовятся к строительству новой школы

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-09T09:38:08+03:00

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В администрации Первомайского района Алтайского края готовят документы на строительство новой школы в селе Боровиха. Сейчас же приводят в порядок старую.

Ремонт в школе с практически вековой историей не вели несколько последних лет – ждали начала строительства новой, но вопрос затянулся. А тем временем прежнее строение начало постепенно разрушаться. К восстановительным работам здесь приступили только этим летом: в спортзале заменили гнилые доски, обработали их антисептиком, осталось покрасить и установить плинтусы. На крыше частично заменили стропила, сейчас кладут новую кровлю.

- На следующей неделе уже закончатся все необходимые работы, которые первоочередные: крыша, пол закончили, отопление тоже. В среду обещают закончить все работы, - говорит глава Боровихинского сельского совета Валерий Голубцов.

В общей сложности на ремонт здания уже заложено 750 тысяч рублей. Из них администрация района выделила 400 тысяч, депутат Государственной Думы Александр Прокопьев дал школе 350 тысяч. Также решается вопрос о выделении еще около 60 тысяч рублей предпринимателями села.

Уже 1 сентября дети села Боровиха сядут за парты в отремонтированной школе с ровными полами и целой крышей.

Школу в алтайском селе Боровиха откроют к новому учебному году после долгожданного ремонта..

А тем временем ведется работа по сбору документов на строительство новой школы. В процесс вовлечены все профильные министерства. Необходимость в ней подчеркивает и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Это будет типовое здание на 550 мест. У проекта есть все шансы войти в краевую инвестиционную программу на текущий год. Ситуация также находится на контроле депутата Государственной Думы Александра Прокопьева.

- Мы на сегодня делаем все возможное, чтобы объект попал на проектирование в 2019-м и уже с последующим строительством на 2020-2021-й год. Есть план подготовки, прохождения инстанций, в том числе сбора документов. Работа ведется всеми заинтересованными структурами. Часть документов уже передана в краевые министерства, - говорит глава Первомайского района Александр Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU