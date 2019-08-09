СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-09T09:17:07+03:00

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В Барнауле ограничат движение транспорта из-за ремонта трамвайных путей. МУП «Горэлектротранс» в пятницу, 9 августа, начинает работы по капремонту участка трамвайных путей на пр-те Ленина. В связи с этим с 22.00 9 августа до 24.00 19 августа будет ограничено движение транспорта по ул.Аносова в районе пересечения с пр ктом Ленина. Движение общественного автобусного и электрического транспорта будет осуществляться без изменений.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 21 по 30 августа движение будет закрыто по ул.Матросова в районе пересечения с пр-ктом Ленина. В эти дни движение автобусов по маршрутам №6, 17, 24, 53 будет организовано по следующей схеме: ...пр-кт Ленина – разворот на пересечении пр-кта Ленина с ул.Аносова – пр-кт Ленина – ул.Матросова, далее – по маршрутам. Движение трамваев останется без изменений.

Владельцев автомобилей просят по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU