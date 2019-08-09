2019-08-09T04:51:38+03:00
Общество

По Змеиногорскому тракту в Барнауле разливается озеро

САПОЖКОВА Александра
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На Змеиногорском тракте, 104, после каждого дождя на трассе образуется небольшое озеро. Местные жители, чтобы его перейти, пользуются деревянными поддонами и другими приспособлениями.

Автомобилисты проваливаются в ямы, скрытые водой. Их глубина достигает полметра. Один из водителей потерял номер - "волной" смыло. Люди опасаются, что что эта лужа когда-нибудь станет препятствием на пути "скорой" и пожарных машин.

Как передают "Вести - Алтай", здесь с самого начала нужно было строить ливневую канализацию. А теперь участок придется проектировать и строить заново, поскольку он не отвечает нормам. Спустя два года застройщик все-таки спроектировал систему водоотведения за свой счет. Но это не решило проблему. Власти обещают найти деньги только в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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