В Барнауле подрались пассажиры автобуса

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-08T16:45:57+03:00

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В минувшее воскресенье, 4 августа, в Барнауле произошла драка между пассажирами автобуса. Однако о происшествии стало известно только накануне.

Как сообщается в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», драка произошла между пассажирами автобуса 137-го маршрута. Подписчики сообщества поясняют, что конфликт спровоцировала семья с маленьким ребёнком, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

- Кондуктор вызвала полицию, минут десять постояли и поехали, а все кто был возле автобуса остались там! Многие просто отказались ехать дальше, - рассказывают очевидцы.

После того, как наряд полиции все же прибыл на вызов, выяснилось, что у участников драки претензий друг к другу нет. В итоге было вынесено определение об отказе в возбуждении уголовного дела. Из-за чего все же произошел конфликт, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU