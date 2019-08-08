2019-08-08T15:36:56+03:00
Общество

Сергей Дугин провел приемку отремонтированных дорог в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Выездная комиссияВыездная комиссияФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Глава Барнаула Сергей Дугин в четверг, 8 августа, провел выездное совещание по теме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и провел приемку некоторых работ.

В частности комиссия, в которую также вошел председатель профильного комитета Антон Шеломенцев, представители ОНФ, контролирующих и подрядных организаций, побывала на проспекте Социалистическом, на улицах Шукшина, Ленинградской и Антона Петрова.

- На указанных улицах находятся социально значимые объекты. По улице Антона Петрова и улице Шукшина осуществляется движение общественного транспорта, - отметил важность указанных объектов Шеломенцев.

Всего же, по его словам, на сегодняшний день уже завершены 11 объектов, а на 12-ти еще продолжаются. Восемь со дня на день введут в эксплуатацию, а на двух участках скоро начнутся работы.

Сергей Дугин же отметил, что и проспект Социалистический не менее важен для города, ведь ежедневно по нему проходят тысячи барнаульцев и гостей краевой столицы. В итоге, как сообщают в мэрии, во время благоустройства здесь привели в порядок тротуары – уложили более шести тысяч квадратных метров плитки. Теперь проспект и улица Молодежная, с которой он пересекается, пришли к единому архитектурному образу.

- За годы реализации нацпроекта, с учетом текущего будет выполнен ремонт тротуаров на 41 объекте площадью почти 176 тыс. кв.м. Новые тротуары уже построены на 49 улицах. Только в этом году пешеходные зоны появятся на 24 улицах: проспекте Коммунаров, улицах Меланжевой, Аносова, Солнечная Поляна, Ткацкой, Беляева, Эмилии Алексеевой, Мамонтова, Изящной и других, - сказал Дугин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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