Около 30 тысяч детей в 2019 году пойдут в первый класс в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-08T13:41:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае в новом учебном году за парты сядут около 30 тысяч первоклассников.

Об этом во время прямой линии рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

- Прогнозное число первоклассников в 2019 – 2020 учебном году в Алтайском крае - около 30 тысяч детей, в Барнауле - более девяти тысяч. Большее количество заявок от будущих первоклассников по месту прописки поступило в барнаульские школы: МАОУ «СОШ №135», МБОУ «СОШ № 128», МБОУ «СОШ № 127», МБОУ «СОШ № 126», - говорит Максим Александрович.

Пользуясь случаем, родители будущих первоклассников также интересовались как поступить в ситуации, если школа отказала ребенку в приеме.

- В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, - пояснил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU