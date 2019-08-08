Парень вырвал у девушки сумку прямо из рук

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-08T12:03:40+03:00

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27-летний парень вырвал сумочку прямо из рук жительницы Барнаула. Его задержали по «горячим» следам.

Как было установлено предварительно, накануне вечером молодой человек прогуливался по проспекту Строителей.

- Он увидел девушку, у которой в руках была сумка. Он догнал ее, вырвал сумку и убежал в сторону гаражного массива, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Однако далеко уйти он не смог. Как раз в это время неподалеку находился батальон патрульно-постовой службы. Полицейские заметили, как мужчина бежит с женской сумкой. Сначала они проследили за ним, а потом задержали.

- Похищенное имущество было изъято у него при задержании, - добавляют в ведомстве.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU