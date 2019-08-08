2019-08-08T10:47:31+03:00
Общество

В Барнауле начали ремонтировать проспект Комсомольский

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле начали ремонт дороги по проспекту Комсомольскому от улицы Льва Толстого до улицы Димитрова.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время дорожники ведут фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части до пересечения проспекта с улицей Чкалова. Именно там сейчас бригада Барнаульского водоканала ведет перекладку коллектора. После дорожная техника переедет на участок проспекта, идущий от улицы Чкалова к улице Димитрова. Таким образом, дорожные строители подготовят дорогу проспекта к укладке слоев асфальтобетона, и как только водоканал завершит работу, продолжат ремонт. Планируется, что перекладку коллектора завершат 18 августа.

В этом году на реализацию дорожного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле будет освоено 960 миллионов рублей, отремонтировано 33 улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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