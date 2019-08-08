Количество пляжей в Алтайском крае продолжает сокращаться

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-08T09:37:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Теплая погода все еще балует жителей Алтайского края, а вот количество пляжей, где можно провести время все же сокращается.

На данный момент, по информации Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, их в регионе 52. Среди них пять пляжей в Барнауле: городской на острове «Помазкин», «В парке» (ул. Ленинградская, 7), пляж на Борзовой Заимке, «Природа и человек» и «Водный мир». Пять мест отдыха в Бийске и Бийском районе: «Летний рай», «На зелёном клину», «У Понтонного моста», «Центральный», «Квартал АБ». А также ряд пляжей в районах Алтайского края и в городе Яровое.

Полный список мест можно найти на официальном сайта Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Отдыхая в оборудованных местах, вы гарантируете себе и своим близким безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU