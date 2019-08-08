Светофоры отключат в Барнауле на улице Энтузиастов

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-08T08:20:58+03:00

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С четверга, 8 августа, в Барнауле на улице Энтузиастов отключат светофоры.

Это связано со строительством дороги на улице Солнечная Поляна. Таким образом, светофоры будут отключены в районе пересечения с улицей Энтузиастов. По информации пресс-центра администрации города, даты, когда их подключат – нет.

Тем временем дорожники приступили к ремонту дороги по проспекту Комсомольскому. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно оговоренному плану предстоит выполнить ремонт на участке проспекта от улицы Льва Толстого до Димитрова.

В это же время будут проведены работы по ремонту сетей инженерной инфраструктуры.

- В настоящее время дорожники ведут фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части. Профрезеровав дорогу до пересечения проспекта с улицей Чкалова, где бригада Барнаульского водоканала ведет перекладку коллектора дорожная техника переедет на участок проспекта, идущий от улицы Чкалова к улице Димитрова, - отмечают в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU