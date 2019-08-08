22-летнего студента осудили за «случайное» убийство пассажира

СЕГОДНЯ 04:05 2019-08-08T04:05:06+03:00

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В Барнауле осудили 22-летнего студента вуза, который во время конфликта причинил пассажиру автобуса смерть по неосторожности.

Следствие установило, что инцидент произошел в конце октября 2017 года. Потерпевший ехал на автобусе и уже собирался выходить. Водитель применил экстренное торможение и 51-летний мужчина по этому поводу высказал ему претензии, а после того как вышел, банкой с вареньем разбил окно.

- Водитель и кондуктор вызвали полицейских. Пока ждали стражей правопорядка, между мужчиной и остальными пассажирами, которые вышли на улицу, произошел конфликт. Студент вуза ударил виновника вынужденной остановки по лицу. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. На следующий день он скончался в медицинском учреждении от закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На этапе предварительного следствия молодой человек свою вину признал, но при этом настаивал на том, что его действия были мотивированы агрессивным поведением потерпевшего. Суд назначил ему полтора года условно. Помимо этого он дважды в месяц должен отмечаться в полиции и находиться дома с 22.00 до шести утра.

ИСТОЧНИК KP.RU