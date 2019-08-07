80 тысяч рублей потеряла жительница Барнаула во время разговора с мошенниками

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-07T13:30:03+03:00

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Доверчивая жительница Барнаула стала жертвой мошенников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в городской отдел полиции с заявлением обратилась женщина. Она пояснила, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Она сказала, что кто-то пытается в личном кабинете привязать ее банковскую карту к чужому телефонному номеру.

После недолгого разговора она перевела жительницу Барнаула на специалиста службы безопасности банка. Там ей сообщили, что необходимо заблокировать все карты. Для этого горожанке отправят временный пароль для входа в личный кабинет. Во время разговора на телефон женщины приходили смс. Когда она открыла их, то увидела, что с карт списались почти 80 тысяч рублей.

В настоящий момент по данному факту ведутся разбирательства и устанавливаются мошенники, обманувшие жительницу Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU