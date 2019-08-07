СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-07T12:06:45+03:00

В домах Ленинского и Центрального районов Барнаула отключат горячую воду Фото: Олег УКЛАДОВ

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Часть домов Ленинского и Центрального районов Барнаула временно останутся без воды из-за реконструкции тепловых сетей.

В частности, под кратковременное отключение горячей воды попадают:

- 9 многоквартирных домов по ул. В. Кащеевой и Монтажников - 8 августа с 8 до 18 часов.

- 6 многоквартирных домов и детсад по ул. Папанинцев и Челюскинцев и пер. Сейфуллинский - с 9 часов 12 августа до 9 часов 16 августа.

Всего под ограничение горячей воды попадают 6399 жителя, отметили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Также продолжаются работы на следующих участках:

- в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ (96 многоквартирных домов, 5 детсадов, поликлиника, больница, 2 школы и 4 административных здания) - до 9 часов 8 августа.

- в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного (5 многоквартирных домов и 202 частных) - до 9 часов 19 августа.

Список всех объектов, где планируется ограничение горячей воды, отмечен на карте: https://yandex.ru/maps/

Пояснения:

- Желтым цветом отмечены дома, где еще ведутся работы на сетях;

- Зеленым - где горячая вода после ремонта уже возвращена;

- Если нет знака, значит ресурс подается.

ИСТОЧНИК KP.RU